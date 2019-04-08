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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لم تقتصر زيارة النجمة التركية ديميت أوزديمير لبيروت على حضور حفل تكريمها ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز الـ«موريكس دور»، حيث قررت الفنانة الشابة الاحتفال بنجاحها بعيداً عن الكاميرات على طريقتها الخاصة.
ديميت رافقت شريكها في بطولة مسلسل «الطائر المبكر»، النجم التركي جان يامان، إلى أحد الملاهي الليلية في بيروت، حيث احتفل الثنائي هناك بحصولهما على جائزة أفضل ممثل وممثلة تركية، وذلك في سهرة صاخبة.
وفي مقطع فيديو من أجواء السهرة، ظهرت ديميت ترقص مع جان على أغنية «ميال» للفنان المصري عمرو دياب، وهو المقطع الذي عكس مدى سعادة وانسجام الثنائي بسهرتهما.
يُذكر أن نجاح ديميت وجان في تجسد دورهما كحبيبين ضمن أحداث «الطائر المبكر» اشعل شائعة حول وجود قصة حب بين الثنائي، وعلى الرغم من نفي النجمين، اثيرت الشائعة من جديد مؤخراً، ولكن بشكل أكبر.
عدسات الباباراتزي التقطت النجمين مؤخراً بعد خروجهما من سهرة عشاء عائلية جمعت جان يامان بالممثلة التركية وعائلتها في مطعم الشيف التركي الشهير «نصرت»، الأمر الذي اعتبره البعض، خطوة أولى نحو تخطيط النجمين لإعلان علاقتهما العاطفية بشكل رسمي.
ديميت سبق ونفت علاقتها بجان بعد انفصالها عن حبيبها السابق سيجكين أوزديمير، حيث قالت: «لا يوجد علاقة حب بيني وبين جان، نحن اصدقاء فقط.. أنا لم أخن سيجكين.. نحن جربنا ولم ينفع الأمر.. نحن منشغلين جداً بعملنا ولا نلتقي.. هذا يعني أن علاقتنا لهذا القدر فقط».
كانت هذه تفاصيل خبر النجمة التركية ديميت أوزديمير تشعل ليل بيروت برقصة مع الفنان جان يامان.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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