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رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز
رصدت عدسات الصحفيين النجمة التركية فهرية أفجان وزوجها، الفنان بوراك أوزجفيت في أحدث ظهور لهما، خلال حضورهما لعرض كوميدي جديد للممثل جيم يلماز.
ورغم محاولة فهرية اخفاء وزنها الزائد بـ«لوك» أسود كامل، إلا أن بطنها المنتفخ صعّب عليها المهمة، وعندما سأل الصحفيون، الزوجين عن رأيهم في العرض الكوميدي، اجابت فهرية: «لقد ضحكت كثيراً، حتى اعتقدت أنني سأضع ابني في نهاية العرض».
فهرية استمرت في الضحك أثناء حديثها مع الصحفيين، وأضافت: «كاران ركل كثيراً بنهاية العرض، لقد كان ممتعاً»، وعن موعد ولادتها، قالت النجمة التركية: «ننتظر طفلنا يوم 20 أبريل كحد أقصى».
يُذكر أن بوراك أوزجفيت احتفل بزفاف على فهرية أفجان يونيو 2017 بعد قصة حب جمتعهما خلال مشاركتهما مسلسل «طائر النمنمة»، وقد اختار الزوجان لمولودهما المنتظر اسم «كاران»، كما أنشأ الثنائي له حساباً رسمياً عبر انستجرام، وهو ما انتقده البعض، وتوقعوا أن يستخدم الثنائي مولودهما في الإعلان عن منتجات للأطفال عبر هذا الحساب
من ناحية أخرى، كان مسلسل «حتى الموت» آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»
كانت هذه تفاصيل خبر النجمة التركية فهرية أفجان تكشف موعد ولادتها في أحدث ظهور مع زوجها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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