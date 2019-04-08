نجوم الفن ناعيين إسماعيل محمود: وداعًا أيها الخلوق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل عن عالمنا الفنان المصري إسماعيل محمود، في الساعات الأولى من صباح الأحد 7 أبريل، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم:

نبيل الحلفاوي

وقال عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “رحم الله الزميل إسماعيل محمود.. وألهم أهله وذويه الصبر والسكينة.. عملنا سويا في غوايش والمصراوية وزيزينيا. فنان تميز بحسن الخُلق والاحترام والالتزام”.

أحمد شوبير

قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أتقدم بخالص العزاء في وفاة الفنان إسماعيل محمود.. أدعو الله للفقيد بالرحمة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان”.

محمد عبدالرحمن

نعاه عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الفنان إسماعيلمحمود ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويثبته عند السؤال”.

عمر متولي

وقال عمر متولي: “إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله..رحِم الله الفنان إسماعيل محمود وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

ميدو عادل

كتب الفنان ميدو عادل عبر حسابه على موقع “تويتر”، تعليقًا على صورة للفنان الراحل “مع السلامة الفنان المحترم والأستاذ عمنا إسماعيل محمود، الله يرحمك.. زاهر سليمان غانم وحاجات تانية كتير حلوة ومصرية مميزة”.

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أحمد عزمي

أما الفنان أحمد عزمي فكتب عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”: “البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله الفنان القدير إسماعيل محمود..نسألكم الدعاء”.

ندى بسيوني

‏وعبر “إنستجرام”، كتبت الفنانة ندى بسيوني “خالص التعازي في وفاة الفنان الخلوق المحترم إسماعيل محمود، أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرزق ذويه ومحبيه الصبر والسكينة”.

حنان شوقي

وعلقت الفنانة حنان شوقي والتي شاركته بطولة أجزاء مسلسل “ليالي الحلمية”، عبر حسابها الشخصي على موقع “فيس بوك”: “البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمه الله تعالى الفنان الخلوق إسماعيل محمود، وداعا يا محترم ربنا يجعله مع الصديقين والشهداء الأبرار”.

هشام المليجي

ونشر الفنان هشام المليجي عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”، صورة تجمعه بالفنان الراحل من مسلسل “العصيان”، والذي لعب فيه إسماعيل دور والد هشام، وعلق “عاصم الغرباوي .. إسماعيل محمود إلي رحمة الله”.

عمرو محمود ياسين

وكتب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”: “حبيبي يا أستاذ إسماعيل الله يرحمك ويحسن إليك.. اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وادخله الجنة يارب العالمين”.

شريف إدريس

وكتب الفنان شريف إدريس عبر “فيس بوك”: “لا اله إلا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الراجل الطيب المحترم الفنان إسماعيل محمود في ذمة الله”.

وتم تشييع الجثمان عصر الأحد 6 إبريل في مسقط رأسه بمحافظة الإسكندرية.