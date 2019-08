كيف بدت مارجوت روبي فى آخر أفلامها؟ .. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والممثلة الأسترالية مارجوت روبي، ارادت أن تشوق جمهورها بظهورها الأخير في كواليس أحدث أفلامها، والذي يحمل اسم birds of prey، حيث ظهرت خلاله بإطلالة مميزة وغريبة تتناسب مع الدور التي تقوم بتكراره بعدما نجحت فيه أثناء عرض فيلم Suicide Squad التى لعبت فيه دور حبيبة الجوكر وشكلت مع جاريد ليتو ثنائيا أبهر جمهورهما وعشاق الفيلم ممن تفاعلوا مع الدور بشكل كبير مثلما ظهر فى ردود الأفعال التى أعقبت عرض الفيلم وقتها.

وتلعب النجمة العالمية البالغة من العمر 28 عاما، خلال أحداث العمل دور حبيبة الجوكر التي تعاني بعد الانفصال عنه، حيث تم تسريب صور لأحد المشاهد يظهرا فيها وهما يتشاجران دون الكشف عن شخصية الجوكر الذى لن يلعبها جاريد ليتو الذى ينشغل حالياً بتصوير فيلم آخر.

والجدير بالذكر أن مارجوت روبي تنتظر بشغف عرض فيلم آخر لها انتهت من تصويره وهو Once Upon A Time In Hollywood الذى تلعب فيه دور ممثلة تعرضت لحادث مأساوي تمثل فى القتل خلال أحداث القرن الماضي، ويقوم ببطولة العمل كل من ليوناردو دي كابريو، براد بيت، الباتشينو.