إقتحام منزل تايلور سويفت بسيارة مسروقة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حطمت سيارة مسرعة في وقت متأخر من الليل الباب الأمامي لمنزل المطربة والنجمة الأمريكية ​الشهيرة تايلور سويفت​، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 2 إبريل، وذلك أثناء مطاردة الشرطة للسيارة حيث تبين أنها مسروقة، بحسب موقع جريدة الديلي ميل البريطانية.

وأكدت الشرطة في مدينة هوبكينتون بولاية رود آيلاند، أنها بدأت مطاردة السيارة المسرعة، وذلك قبل أن تصطدم بباب منزل سويفت الذي تبلغ قيمته 25 مليون دولار، لكن الأخيرة لم تكن موجودة فيه.

ومع الحادث هرعت ثلاث سيارات إسعاف إلى المكان وتم نقل السائق شكيم إدوين لويس (19 عامًا)، مع كاجاي كوريا (18 عامًا) وقاصر يبلغ من العمر 16 عامًا إلى المستشفى، بينما فرّ آخر، وهو تاكوان نيالي (18 عامًا)، من مكان الحادث ولكن عثر عليه لاحقًا ولم يصب بأذى.

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وعلى جانب أخر، احتفلت النجمة والمطربة الأمريكية تايلور سويفت بانتهاء تصوير فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم Cats مع أبطال الفيلم في حفل خاص أقيم يوم السبت 30 مارس.

وبدأ تصوير فيلم الموسيقي الجديد Cats خلال الأشهر الأخير من 2018 المأخوذ عن فيلم يحمل نفس الاسم تم إنتاجه عام 1998.

ويشارك في بطولة الفيلم الذي سوف يطرح في ديسمبر 2019 النجمة العالمية كيت هيدسون والبريطاني أدريس إلبا والإعلامي الأمريكي جيمس كورودون واين ماكيلين ومن إخراج توم هوبير.