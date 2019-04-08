خالد عبدالجليل: أتمنى أن تظل رئاسة مهرجان الإسماعيلية منفصلة عن "القومي للسينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أقيم عصر أمس الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ21 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وفي بداية كلمته قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة، ورئيس المركز القومي للسينما، إن مهرجان الإسماعيلية ليس بالجديد، مضيفًا أن المهرجان كان "بمثابة احتكاك لنا كطلاب بالمعهد بالأستاذة السينمائيين والنقاد الكبار مثل مدكور ثابت وعلي أبو شادي والقليوبي والأستاذة ماجدة موريس وغيرهم وكان يتاح لنا التواصل مع هؤلاء داخل المهرجان".

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وتابع رئيس القومي للسينما: "كانت لنا تجربتنا من 3 سنوات عندما تم فصل رئاسة المهرجان عن منصب رئيس المركز القومي للسينما وأصبح هناك هيكل تنظيمي مستقل للمهرجان يضم مجموعة من الزملاء الأكفاء والنقاد والصحفيين والسينمائيين بالإضافة إلى فريق المركز القومي للسينما".

وأضاف: "أرجو أن يظل المهرجان مستقلًا بعيدًا عن رئاسة المركز".

وقال عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية، إن المهرجانات السينمائية تحتاج إلى العمل الجماعي والدكتور خالد عبدالجليل بذل الكثير من الجهد في دعم المهرجان: "هناك الكثير من الجهد يتطلبه التجهيز للمهرجان".