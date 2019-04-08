ريم البارودي في أحضان بوسي .. 17 صورة من عيد ميلاد ريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الإعلامية، ريهام سعيد بعيد ميلادها هذا العام والذي يوافق 7 أبريل، في حفل اقتصر على عدد من الأصدقاء والمقربين، منهم الفنانة ريم البارودي والتي ظهرت معها في معظم الصور والفيديوهات التي نشرتها ريهام عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من بين الحضور الفنانة بوسي والتي ظهرت في أحضان البارودي وعلقت على صورهما معًا قائلة: "قلبك شبه صوتك"، إلى جانب صورها مع ريهام سعيد وهن ممسكات بملصقات إيموجي والتي أعربا خلالها عن سعادتهما معًا، كما نشرت ريهام سعيد فيديو نفت خلاله أي خلاف بينها وبين ريم البارودي، ولاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيها.

ودائماً ما تحرص ريهام سعيد على التواصل مع جمهورها بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقى إعجاب الآلاف من متابعيها.​