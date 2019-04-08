حلا شيحة بصحبة والدها في معرضه الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنانة حلا شيحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، مجموعة صور لها بصحبة والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، من داخل معرضه الخاص. وعلقت: "حبيبي بابي"، فيما حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن حلا شيحة تشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "زلزال" وهو من بطولة محمد رمضان، ماجد المصري، ومن إخراج إبراهيم فخر.

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