بالصور: كيم كارداشيان تستعرضُ بذخَ حياتها من طائرتها الخاصّة

في عُطلة نهاية الأسبوع الماضية، نشرتْ نجمة تلفزيون الواقع الشّهيرة، كيم كارداشيان، صورةً على حسابها في إنستغرام، بينما كانت تجلس في طائرتها الخاصّة، تستعرضُ فيها بذخَ الحياة التي تعيشها.

وكانت كيم، ترتدي في الصّورة فُستانًا بقصّة الزّيّ التقليديّ الصينيّ، اختارته من علامة “روبيرتو كافالي”، وارتدتْ كيم إطلالتها الصّينية هذه، عندما ظهرتْ في برنامج “Jimmy Kimmel Live” مع مُقدّمه الموهوب، “جيمي كيميل”، ورافق كيم في البرنامج أيضًا، كُل من شقيقتيها كورتني، وكلوي كارداشيان.

ومن بين المواضيع الكثيرة، التي طُرحَتْ في الحلقة، اسم طفل كيم كارداشيان الرّابع، والذي من المُتوقّع ولادته في شهر مايو المُقبل، عن طريق أم بديلة.

أشارتْ كيم في بداية الأمر، بأنّها تودّ أن تُسمّيه “روب”، نسبةً لشقيقها الأصغر، “روب كارداشيان”، ووالدها الرّاحل، “روبرت كارداشيان”، لكنْ، وبعد فحص الاسم، وجدتْ بأنّه لا يتماشى مع باقي أسماء أشقّائه، وهُم نورث، وسانت، وشيكاغو.

واستطردتْ كيم بعدها، بأنّ لديها رغبةً بتسمية طفلها الرّابع اسمًا أرمنيًّا، وذلك لأنّها تنحدرُ من أصولٍ أرمنية، وبحسب دائرة الإحصاءات الوطنية في أرمينيا، أكثر أسماء الصّبيان الشّائعة هُناك، هي ديفيت، نارك، غور، هايك، أليكس، إيريك، أرمان، سامفيل، تيغران، وأرام.

أمّا أكثر الأسماء شيوعًا للفتيات، فهم ناري، ميلينا، ماريا، ماني، أني، أنا، أنهيت، مريم، إلين، وماري.