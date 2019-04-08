بالتعاون مع ديفاور.. ميديك يحيى حفل غنائي في تاب وست

يحيى باند ميديك حفل غنائي يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري في تاب وست بمدينة الشيخ زايد، و يأتي ذلك الحفل ضمن جولته الغنائية لألبوم

"ascension"، كما يشاركه في الغناء باند ديفاور، و من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءٌ.

يذكر أن باند ميديك طرح مؤخراٌ ألبوم بعنوان "ascension"، و يضم الألبوم 8 أغاني أبرزهم: "ramla"، "downfall"، "rise above"، "colours".

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جدير بالذكر أن باند ديفاور طرح سابقاٌ أغنية بعنوان "freak"، و هي أولى أغاني ألبوم "Reflections".