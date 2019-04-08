كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهضبة يطرح غدا "مقدرش على النسيان" من كلمات تركي آل شيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطرح غدًا الهضبة عمرو دياب، أغنيته الجديدة "مقدرش على النسيان" التي فرغ من تسجيلها مؤخرًا.

الأغنية من كلمات المستشار تركي اَل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وهي من ألحان عمرو مصطفى.