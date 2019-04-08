كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهضبة يطرح غدا "مقدرش على النسيان" من كلمات تركي آل شيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يطرح غدًا الهضبة عمرو دياب، أغنيته الجديدة "مقدرش على النسيان" التي فرغ من تسجيلها مؤخرًا.
الأغنية من كلمات المستشار تركي اَل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وهي من ألحان عمرو مصطفى.
كان تركي آل الشيخ، نشر عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، منشورًا أكد خلاله استعجاله على سماع الشكل النهائي لأغنيتهما الجديدة، التي يتعاونان فيها سويًا.
وكتب تركي آل الشيخ، قائلًا: "عمرو دياب اليوم عنده بسنة، أنا مستعجل اسمع الشكل النهائي، ياهضبة مستنيك".