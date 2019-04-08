شاهد.. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لاول مرة!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 01:57 صباحاً - ظهرت نضال، شقيقة الفنانة السورية نسرين طافش، لاول مرة على الاعلام وذلك عبر رسالة ارسلتها الى شقيقتها عبر برنامج “متلي متلك”.

وكانت نسرين طافش قج نشرت في وقت سابق فيديو عبر حسابها على انستقرام ظهرت فيه مع الإعلامي وسام بريدي، وجه لها الشكر على تواجدها في برنامج “متلي متلك” ودعا لها ولشقيقتها نضال من ذوي الهمم، وقالت نسرين إن شقيقتها هي ملاكهم وبركة البيت، وتمنت ان تصل رسالتها في البرنامج إلى كل العالم.

وتحدثت نسرين طافش عن شقيقتها نضال في رسالتها على انستقرام وقالت:” قصة اختي نضال هي قصة كتار من الناس .. البعض منهون للاسف ما بعرف ليه بينحرجو يقولو عندنا حالة خاصة بالبيت .. او بيخبوهون .. في حين انو آخرين يمتلكون الوعي الكافي ليعرفو انو ذوي الاحتياجات الخاصة او اصحاب الهمم بركة في بيوتنا و هدية من الله و نور منتعلم منو الحب و الطيبة و النقاء .. و هنن امانة في اعناقنا .. أنا فخورة انو عندي اخت من ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم متل نضال ملاك”.

وتابعت نسرين طافش في تدوينتها عن أختها:”هي مو اول مرة بحكي بالميديا عن اختي تضال .. بس هي اول مرة ببرنامج عربي .. حبيت وصل رسالة لكل اسرة فيها أصحاب الهمم و يا رب تكون الرسالة وصلت.. شكرا للراقي وسام بريدي شكرا الحبيبة ديانا وهبة و تلفزيون mtv على هالبرنامج الانساني الي عم يرفع من وعي المجتمع”.