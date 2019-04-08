شاهد.. ميريام فارس تجيب على سؤال “مين ماخدة؟” وتغني “حبيبي سعودي”

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 01:57 صباحاً - حلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، ضيفة على حلقة الامس من برنامج “كاربول كاريوكي” الذي يقدمه هشام الهويش على شاشة تليفزيون دبي.



واجابت ميريام فارس خلال الحلقة على سؤال “مين ماخدة ومين جايبة؟” في إشارة الى اخفاء زوجها وابنها عن الاعلام حيث قالت: “في فرق بين انا مخباية زوجي او زوجي مخبى وبين نحن ما منحب ننشر حياتنا”.

وتابعت ميريام: “نحن نروج ونجي ونسافر ويمكن نصف الوسط الفني بيعرف زوجي وابني وبزورونا بس مش ناشرين حياتنا على السوشيال ميديا”.

كما غنت ميريام فارس لاول مرة في البرنامج اغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “حبيبي سعودي”.