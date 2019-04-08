شاهد.. ريم البارودي وريهام سعيد ينفيان خلافهما بهذه الطريقة!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 01:57 صباحاً - نفت الفنانة المصرية ريم البارودي ما تردد حول خلافها مع مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد وذلك عبر انستغرام حيث نشرت مقطع فيديو يجمعهما. وقالت ريم خلال الفيديو: «بيقولوا إن احنا متخانقين كل سنة وأنتي طيبة» وكتبت ريم تعليقًا على الفيديو قائلة «مساء الخير يا صبايا مساء الخير ياشباب والسنين بتعدي بينا وهي كفيلة بالرد على اللي بيقولووووو ربنا يديم علينا نعمة الصداقه والأخوة.. كل سنه وأنتي طيبه عقبال مليون سنه». F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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