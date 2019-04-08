- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقب توقيع بروتوكول التعاون
وقع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بروتوكول تعاون مع مهرجان "البقعة" السوداني الدولي، بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ، والسفير علي المهدي الأمين العام للهيئة الدولية للمسرح ورئيس مهرجان البقعة بالسودان.
وقال السفير علي المهدي إن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعد منصة ثقافية، وأصبح موعد انعقاده ثابتاً في الأجندة الدولية، متوقعاً أن يحظى المهرجان باهتمام أكبر من الاتحاد الأوروبي والآسيوي والأفريقي.
وأضاف المهدي: "احتفلنا مؤخراً بمرور 20 عاماً على مهرجان البقعة، لذلك التعاون بين المهرجانين هو تجديد لدماء الشباب، خاصة ما يقدمه المهرجان من ورش وعروض مختلفة".
وقال مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ، إن البروتوكول يسمح بتعاون مصري أفريقي، موجهاً الشكر لرئيس مهرجان البقعة بالسودان، لدعمه المهرجان منذ ميلاده وموافقته على توقيع البروتوكول.
كانت هذه تفاصيل خبر "شرم الشيخ المسرحي" يوقع بروتوكول تعاون مع "البقعة" السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.