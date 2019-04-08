"شرم الشيخ المسرحي" يوقع بروتوكول تعاون مع "البقعة" السوداني

وقع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بروتوكول تعاون مع مهرجان "البقعة" السوداني الدولي، بحضور الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ، والسفير علي المهدي الأمين العام للهيئة الدولية للمسرح ورئيس مهرجان البقعة بالسودان.



وقال السفير علي المهدي إن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعد منصة ثقافية، وأصبح موعد انعقاده ثابتاً في الأجندة الدولية، متوقعاً أن يحظى المهرجان باهتمام أكبر من الاتحاد الأوروبي والآسيوي والأفريقي.





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وأضاف المهدي: "احتفلنا مؤخراً بمرور 20 عاماً على مهرجان البقعة، لذلك التعاون بين المهرجانين هو تجديد لدماء الشباب، خاصة ما يقدمه المهرجان من ورش وعروض مختلفة".





وقال مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ، إن البروتوكول يسمح بتعاون مصري أفريقي، موجهاً الشكر لرئيس مهرجان البقعة بالسودان، لدعمه المهرجان منذ ميلاده وموافقته على توقيع البروتوكول.



