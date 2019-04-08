"صدأ" الإماراتي يفوز بجائزة "مسرح الشارع" بشرم الشيخ

فاز العرض الإماراتي "صدأ" بجائزة محور مسرح الشارع في الدورة الـ4 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح بمصر، مناصفة مع العرض العراقي "حلم".



وسبق أن شارك العرض الإماراتي "صدأ" في مهرجان دبي لمسرح الشباب، ونال 3 جوائز، والعرض يتناول قضية الأرض والتعصب الديني والخرافات داخل المجتمع، من خلال شخصيتين متناقضتين، وهو من تأليف أحمد عبدالله راشد، وإخراج إبراهيم القحومي.

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ويتناول عرض "حلم" العراقي، مشكلة الآخر وتقبله وكيفية التعامل مع الأقليات في المجتمعات العربية، ويلقي الضوء على ثقافة الأكراد وتقاليدهم وفكرهم من خلال 3 ممثلين، أحدهم مكفن مثل الجثة بملابس بيضاء، ويتم نزعها منه أمام الجمهور حتي يظهر عارياً من الجزء الأعلى وبعدها يستعرض مأساته ويتفاعل معه زملاؤه.

يذكر أن جمعية دبا للثقافة والفنون بالإمارات، قدمت درع الجمعية إلى اللواء خالد فودة، محافظ شرم الشيخ، والفنان مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، ودكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري المصري.





