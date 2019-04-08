عبادي الجوهر وأصالة يحييان أولى "جلسات السعودية في الرياض"

بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي قدمتها في الرياض، وجدة، والشرقية، تستعد "روتانا" لإطلاق سلسلة أخرى بعنوان "جلسات السعودية في الرياض".

ويفتتح هذه الجلسات الغنائية فنان العرب محمد عبده في الرياض، الخميس 11 أبريل/نيسان، وتستمر 3 أيام متواصلة، بمشاركة 6 فنانين،

وكشفت "روتانا" قيام كل من المطرب السعودي عبادي الجوهر والمطربة السورية أصالة بإحياء جلسات السعودية لأول مرة يوم الجمعة 12 أبريل/نيسان الجاري، بمسرح الملك فهد الثقافي بالرياض.

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كما أعلنت روتانا عبر حسابها على "تويتر" تعاقدها على حفل آخر ضمن جلسات السعودية بالرياض، مع المطرب السعودي أصيل أبوبكر، والمطربة المصرية أنغام، والمطرب الكويتي مطرف المطرف في 13 أبريل/نيسان المقبل.

وكان حفلا غنائيا جمع بين أصالة ومطرف المطرف الشهر الماضي بمركز الأمير فيصل بن فهد بمدينة القطيف، ضمن سلسلة حفلات تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



