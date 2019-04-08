عمر خيرت يقاضي إحدى شركات الاتصال الخلوي مطالباً بحقوقه

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حرر الموسيقار عمر خيرت محضرين أحدهما بالمصنفات الفنية والآخر بمباحث الإنترنت ضد إحدى شركات الاتصالات المشغلة للهاتف الخلوي. علماً أنه لجأ إلى القضاء بعدما فشل في ايقاف الحملة الإعلانية التي اطلقتها الشركة مؤخراً بأغنية "فيها حاجة حلوة" التي قدمها قبل سنوات. حيث قامت الشركة باستغلال موسيقى الأغنية وأداها الفنان محمد الشرنوبي دون الحصول على موافقة منه.

وأوكل المسألة لمحاميه حسام لطفي الذي اتبع الإجراءات القانونية وقام بإنذار الشركة في البداية قبل أن يضطر لتحرير محاضر ضدها. علماً بأن القانون يعطيه حقاً بالحصول على تعويض مادي من الشركة نظراً لما قامت به من تعد على حقوق الملحن.

وأكد "لطفي" في المحاضر ان الشركة لم تحصل على موافقات موكله قبل استغلال اللحن مؤكداً على ان الاستغلال الإعلاني يضيع على الفنان فرص متاحة إن رغب في الدعاية والإعلان خاصة وان الشركة ذات صيت وسمعة.



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