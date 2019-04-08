أرنولد شوارزنيغر يستعد للجزء السادس من فيلم Terminator

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يستعد النجم العالمي أرنولد شوارزنيغر ليشارك في بطولة الجزء السادس من فيلم Terminator، محققاً الوعد الذي قطعه بجملته الشهيرة التي رددها في نهاية عدة أجزاء من هذه السلسلة: "سأعود مجدداً".

وهو يعود رغم بلوغه الـ 71 عاماً ليلاقي مع النجمة ليندا هاميلتون التي بلغت عامها الـ 62 لاستكمال هذه السلسلة بعنوان Dark Fate. علماً أنهما أديا دور البطولة معاً في الجزء الأول والأساسي من الفيلم عام 1984 وأيضاً في الجزء الثاني عام 1991. وهو ما أشارت إليه صحيغة The Sun البريطانية موضحة أنهما سيستكملان بالجزء السادس حبكة Dark Fate للجزئين الأولين مع تجاهل أحداث الأجزاء من الثالث إلى الخامس. علماً أنه من المقرر إطلاق الجزء الجديد في 1 نوفمبر من العام الجاري 2019.



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