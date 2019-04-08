سما تهاجم محمد رمضان وتقارن بينه وبين تامر حسني

شاركت الفنانة الاستعراضية سما المصري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، من حفل الفنان المصري تامر حسني، والذي أقيم منذ أيام قليلة وحضره أكثر من 160 ألف مشاهد.

سما المصري، علقت على الصورة قائلة: «دي حفلة تامر حسني أكثر من ١٦٠ ألف من الجمهور.. لا طلع قال ((أقوى حفلة في مصر)) ولا طلع قالع الفانلة علي المسرح ولا عمره قال إنه نمبر وان.. ودا جمهور حقيقي لا جهة مدعماه ولا دول صحفيين دا جمهور حقيقي... الفرق بينهم زي الفرق بين السما والأرض».

وأضافت: «طبعا السرسجية بتوع السرسجي اللي على رأسهم بطحة هيدخلوا يشتموا طبعا ما هو بقى ماركة مسجلة أنه سرسجي.. عشان تعرفوا إنكم سرسجية وعلي راسكم بطحة».

وتابعت: «احترامي لتامر حسني وجمهوره ولما انتقدته قبل كده كان عشان كان حنين أوي في أغانيه بس والله الحنية والنحنحة طلعت أكثر احترامًا من أبو فانلة مقلوعة وبنات ليل واقفين يرقصوا جنبه.... تامر حسني نمبر وان... وهعملك بلوك برضو يا سرسجي منك له».

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وليست هذه هي المرة الأولى التي تهاجم فيها سما المصري، محمد رمضان، حيث اتهمته أكثر من مرة بأنه سبب في ضياع العديد من الشباب.

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