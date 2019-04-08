ننشر أسرار ومحطات فى حياة الفنان يحيى الفخرانى بذكرى ميلاده

الفنان يحيي الفخراني من مواليد 7 أبريل عام 1945، اسمه الحقيقي محمد يحيى الفخراني وهو ممثل وطبيبٌ مصري، وهو فنانٌ قديرٌ ومعروفٌ في الأفلام السينمائية والدراما التلفزيونية المصرية.

وُلد الفنان المصري محمد يحيى فخراني في 7 نيسان/ أبريل عام 1945 في مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية بدلتا مصر. كان الطفل الوحيد لوالديه.

بعد الانتهاء من دراسته الثانوية، سجّل في كلية الطب بجامعة عين شمس في القاهرة، وفي هذه الفترة شارك في فريق التمثيل بالكلية حيث حصل على جائزة أفضل ممثلٍ على مستوى الجامعات المصرية. في عام 1971 تخرّج وحصل على درجة البكالوريوس في الجراحة.

عمل طبيبًا عامًا في صندوق الخدمات الطبية في مبنى الإذاعة والتلفزيون، وكان يرغب أن يتابع دراسته ويتخصص في الأمراض النفسية والعصبية، ولكن تغلّب عليه حبّه للتمثيل فترك الطب وبدأ مسيرته الفنية.

إنجازات يحيى الفخراني

بدأ يحيى الفخراني مسيرته المهنية في عام 1972، فبعد أن ترك العمل بالطب توجه الممثل المصري الكبير إلى المسرح ليبدأ رحلته من هناك. شارك في العديد من المسرحيات من بينها: "حب وفركشة" في عام 1974، "بكالوريوس في حكم الشعب" في عام 1978، "حضرات السادة العيال" في عام 1988، "جوازة طلياني" في عام 1998، و"مسرحية ليلة من ألف ليلة" في عام 2015.

كانت بدايته في التلفزيون عندما شارك في مسلسل "أيام المرح" مع الممثل القدير عبد المنعم مدبولي في عام 1972. في السنوات التالية شارك في العديد من المسلسلات منها: "الرجل والدخان"، "هروب"، و"الجريمة". كما كانت بدايته في السينما عام 1977 في فيلم "آه يا ليل يا زمن" مع كبار الشاشة رشدي أباظة وسمير غانم.

في عام 1979 لمع نجمه وأصبح معروفًا للجماهير من خلال مشاركته في المسلسل الاجتماعي "أبنائي الأعزاء شكرًا" حيث لعب دور الابن الكبير رأفت. وفي نفس العام شارك في مسلسلين آخرين هما "طيور بلا أجنحة" و"سفينة العجائب".

في عام 1981 لعب دور عبد الحميد إلى جانب الممثلة فردوس عبد الحميد في المسلسل الدرامي "صيام صيام". وفي العام التالي شارك في ثلاثة أفلامٍ هي "رحلة الشقاء والحب"، "دعوى خاصة جدًا" وفيه لعب دور ابراهيم مع الممثل العظيم فريد شوقي، ودور البطولة في فيلم "الغيرة القاتلة" بشخصية مخلص.

في الثمانينات قدّم يحيى الفخراني الكثير من الأعمال السينمائية التي نالت إعجاب الجماهير، وحصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان قرطاج الدولي عن فيلم "خرج ولم يعد" الذي صدر في عام 1984حيث لعب دور البطولة مع ليلى علوي وفريد شوقي. كما حصل على جائزة المركز الكاثوليكي عن فيلم "عودة مواطن" في عام 1986.

بين عامي 1987-1992 شارك في أجزاءٍ المسلسل الدرامي المصري المشهور "ليالي الحلمية"، وقد لعب دور الشخص الأرستقراطي سليم باشا البدري وكان دوره رئيسيًّا في الأجزاء الأربعة الأولى وأصبح ضيف شرف في الجزء الخامس.

في التسعينيات لعب دور البطولة في العديد من المسلسلات التلفزيونية أهمها: "ألف ليلة وليلة"، "نصف ربيع آخر"، وشخصية عبد المتعال محجوب في مسلسل "لا"، ومسلسل "زيزينيا" بجزأيه الأول والثاني. كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة لعام 1993.

بالإضافة إلى ذلك، فقد لعب دور البطولة في عدة أفلامٍ مثل "إعدام القاضي"، "الحب في الثلاجة"، "الحقيقة اسمها سالم"، ونال جائزة التفوق في التمثيل من المهرجان القومي الرابع للأفلام الروائية عن فيلم "أرض الأحلام" في عام 1993.

خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استمر يحيى الفخراني بتقديم الأدوار المميزة والرئيسية في المسلسلات الدرامية والاجتماعية التي كان من أبرزها: "جحا المصري"، "يتربى في عزو"، "شرف فتح الباب"، ومسلسل "الليل وآخره" الذي حصل على جائزة أفضل ممثل عن أداءه شخصية رحيم المنشاوي فيه.

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في عام 2010 لعب بطولة مسلسل "شيخ العرب همام" إلى جانب النجمتين صابرين وريهام عبد الغفور. وفي عام 2012 أخذ دور البطولة المطلقة لشخصية عجوزٍ سكير لديه نزعةٌ انتحاريةٌ في المسلسل المصري "الخواجة عبد القادر".

في عام 2018 صدر آخر أعمال يحيى الفخراني وهو المسلسل الدرامي "بالحجم العائلي" الذي يعتبر العمل الرابع الذي يتعاون فيه الفخراني مع الفنانة القديرة ميرفت أمين.

بالإضافة لكل هذا فقد قدّم عدة مسلسلاتٍ إذاعية ومنها: "هيام وفارس الأحلام" عام 1986، "الحوت والكتكوت" عام 1998 و"أحلام شهرزاد" في عام 2015.

كما كان لديه عدة تجاربٍ في الأداء الصوتي للأفلام الكرتونية وغيرها، ففي عام 2006 أدّى صوت الراوي في فيلم "عمارة يعقوبيان"، وفي عام 2012 أدى صوت البحار في المسلسل الكرتوني "قصص الإنسان في القرآن". وفي عام 2015 أدى صوت القاضي صفي الدين في مسلسل "قصص الآيات في القرآن".

حياة يحيى الفخراني الشخصية

تعرّف محمد يحيى الفخراني على زميلته في كلية الطب لميس جابر التي التقى بها لأول مرةٍ في المسرح الجامعي، حيث كان يؤدي مسرحيةً لبرنارد شو. نشأت بينهما علاقة حب انتهت بزواجٍ مستمرٍ حتى الآن. أنجب الزوجان ولدين هما شادي وطارق، والآن لديهما ثلاثة أحفاد هم يحيى وآدم ولميس.

تعمل زوجته طبيبةً مختصةً بأمراض النساء والتوليد، كما أنّها أديبةٌ وكاتبة سيناريو. دخل ولديه مجال الفن والإخراج حيث تخرج ابنه شادي من المعهد السينمائي والآن يعمل مخرجًا، وكذلك ابنه طارق يعمل في مجال الإخراج ولديه تجربةٌ تمثيليةٌ مع والده في فيلم محاكمة "علي بابا".

حقائق سريعة عن يحيى الفخراني

يُصنف يحيى الفخراني ضمن أفضل ممثلي الدراما وحصل على لقب معشوق الدراما.

حلمه أن يؤدي شخصية مؤسس الدولة المصرية الحديثة محمد علي.

حصل محمد يحيى الفخراني خلال مسيرته المهنية على أكثر من خمسين جائزة للأدوار الرائعة التي قدمها، وكان أول فنانٍ يحص على جائزة أفضل ممثل في مهرجان قرطاج عن دوره في فيلم "خرج ولم يعد".

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