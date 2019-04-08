شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن نور يشارك فى"علامة استفهام" و"قمر هادى" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الشاب مؤمن نور، إنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "قمر هادى" فى أكتوبر و أماكن متفرقة بالقاهرة، مع الفنان هانى سلامة.

وأضاف مؤمن لـ"الخليج 365"، أنه يظهر فى المسلسل بشخصية شاب يعيش بكندا ويعود للقاهرة والصديق المقرب للفنان حمزة العيلى خلال أحداث المسلسل.

وأكد نور أنه وافق على العمل فى "قمر هادى"لوجود ممثلين متميزين، بالإضافة إلى أنه من إنتاج شركة كبيرة فى الإنتاج التليفزيونى وهى شركة "سينرجى"، والتى تعتبر من أهم العوامل التى دفعته لتقديم دوره فى المسلسل.

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وأوضح مؤمن أنه انتهى نصف مشاهد في دور مسلسل "علامة استفهام" مع النجم محمد رجب، مشيراً أنه يجسد ديلر كوكايين"، كذلك يمتلك " ديسكو" يعد ستارا لتجارة "الكوكايين" لأولاد الذوات والمترددين عليه، لتدور أحداث العمل إطار من التشويق والغموض .

مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.