شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب سنة ونصف.. أسامة الهادى يغنى فى الساقية مع "أسفلت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أسامة الهادي لإحياء أحدث حفلاته الغنائية بعد غياب طويل، ويعود خلالها إلى مسرح الساقية، وذلك فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين.

ويحل الهادي ضيفًا على احتفالية "العائلة" الخاصة بفرقة أسفلت، إحدى أقدم فرق الراب في مصر، والتى اشتهرت بأغنيات "أنا سطرين" و"كله بيطلع فى الغسيل" و"خلينا واقفين"، بمشالركة ثنائي الفريق إبراهيم فاروق ومحمد جاد، مع مغنى البيت بوكس حاتم مصطفى ودي جي دكة، وتعيد هذه الحفلة أسامة إلى جمهورها بالساقية بعد فراق دام أكثر من عام ونصف منذ آخر حفلاته في نفس المكان في أغسطس قبل الماضي.