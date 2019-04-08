شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة رونالدو لدخول عالم السينما بعد الإعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يعتبر رونالدو نجم فريق يوفنتوس وأسطورة كرة القدم الحية واحد من أهم الأيقونات الرياضية التي مرت فى التاريخ لما يتميز به من مقومات للنجم فى كل شىء يظهر فيه سواء على مستوي البيزنس الذى يقوم به من أزياء باسمه إلى أمور أخري استغل فيها شعبيته الكبري على السوشيال ميديا.

كما يعد مثالاً للنجم الذى لا يكتفي بما يقوم به كل عام من إنجازات حيث يضم فى كل عام إنجازات أخري ويكسر أرقام جديدة فى عالم كرة القدم، وبالتالى يترقب الجميع موعد إعتزاله مهما استمر فارس في عالم كرة القدم، بالإضافة إلى ترقب خطواته بعد الإعتزال وعما إذا كان سيتجه إلى مجال التدريب أم امتلاك نادي.

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رونالدو كشف عما يخطط له بعد الإعتزال أثناء مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، حاوره فيها النجم الإيطالي أليساندور ديل بييرو، أكد فيها رونالدو بأنه يرغب في تجربة إنتاج الأفلام إلى جانب متابعة أعماله الخاصة من فنادق وصالات الألعاب الرياضية.







