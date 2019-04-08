النشرة الفنية| رحيل الفنان إسماعيل محمود وأول ضحايا رامز جلال في رمضان يتحدث لـ"الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب: نشر موقع الخليج 365 على مدار يوم الأحد 7 أبريل، عددًا من الموضوعات الفنية، المتعلقة بأبرز المعلومات عن رحيل الفنان إسماعيل محمود، تولي محمد صبحي لجنة الدراما، علاقة يحيى الفخراني بالمسرح، وحقيقة غناء محمد منير لتتر مسلسل أحمد السقا، وحديث أول ضحايا رامز جلال مع الخليج 365، وغيرها من الموضوعات التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية.

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