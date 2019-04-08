هيفاء بالكاجوال وعلا الفارس على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد -محمد مجدي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة: نرمين ماهر نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة وملابس كاجوال. ألفت عمر نشرت الفنانة ألفت عمر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية جاكت فرو أسود، ونالت اعجاب الجمهور. سالي عبد السلام نشرت المذيعة سالي عبد السلام عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل، ونالت الصورة اعجاب متابعيها. علا الفارس نشرت المذيعة علا الفارس عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال وهي تجلس على البحر، ونالت الصورة اعجاب متابعيها. لجين عمران Advertisements نشرت الفنانة لجين عمران عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية قفطان من اللون الفضي، ونالت الصورة اعجاب متابعيها. ألا كوشنير نشرت الراقصة الا كوشنير صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة، ونالت الصورة اعجاب الجمهور. شذي حسون نشرت الفنانة شذي حسون في صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بالملابس الرياضية، على طريقة "سيلفي" ونالت اعجاب الجمهور. ميرهان حسين نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية ملابس رياضية. هيفاء وهبي نشرت الفنانة هيفاء وهبي علي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة فيها بإطلالة كاجوال مميزة. دينا فؤاد نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستان من اللون الأبيض.

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