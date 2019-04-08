محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها وسط حضور عدد من المقربين من أصدقائها منهم الفنانة ريم البارودي.
وظهرت ريم البارودي بالفيديو قائلة "مساء الخير يا صبايا، مساء الخير يا شباب"، واستكملت ريهام قائلة "بيقولوا ان احنا متخانقين، متخانقش مع أخواتي أنا"، ولاقي الفيديو اعجاب متابعي ريهام.
وتحرص ريهام سعيد على التواصل مع جماهيرها بنشر صوراً وفيديوهات عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تلقي اعجاب الالاف من متابعيها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| ريهام سعيد تنفي خلافها مع ريم البارودي: "متخانقش مع أخواتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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