إسماعيل محمود.. وفاة العمدة الصغير في ليالي الحلمية

توفي الفنان المصري إسماعيل محمود، الأحد، إثر أزمة صحية مفاجئة، عن عمر يناهز 69 عاما، وفق ما ذكرت تقارير محلية.

وقال موقع “الشروق” المصري إن جنازة محمود ستشيع عقب صلاة، عصر الأحد، من مسجد سيدي القباري بمحافظة الإسكندرية.

من جهته، ذكر عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من المقرر أن يقام عزاء الراحل بمسجد “سيدي القباري” أيضا، موضحا أن إسماعيل محمود من أبناء محافظة الإسكندرية درس القانون، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

ومن أشهر أعمال محمود فيلم “حد السيف” ومسلسل “غوايش” ومسلسل “العصيان”.

أما أبرز أدواره، التي لقيت نجاحا كبيرا، فهي دور زاهر سليمان غانم في مسلسل “ليالي الحلمية”، حين لعب دور عمدة فظ وابن بطل المسلسل الشهير سليمان غانم، الذي أدى دوره الفنان صلاح السعدني.

وكما برز الراحل محمود بأدوار عسران في مسلسل “زيزينيا”، وعاصم الغرباوي في مسلسل “العصيان”.