شاهد.. عمرو دياب يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

كشف الهضبة عمرو دياب عن موعد طرح أحدث أغنياته، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتباٌ: "أنتظروا غداً أغنية جديدة لـ عمرو دياب، "مقدرش عالنسيان".. انتاج Nay".
يذكر أن الهضبة عمرو دياب يستعد بدأ اختيارعدد من الأغاني ليضمها لألبومه الجديد، والذي سيطرحه في صيف 2019، كما تعاقد الهضبه مع إحدى شركات الاتصالات لتحصل على حقوق ألبومه الجديد، وسيتم الإعلان عن ذلك في نهاية شهر
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