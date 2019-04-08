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شاهد.. عمرو دياب يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

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كشف الهضبة عمرو دياب عن موعد طرح أحدث أغنياته، و جاء ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، كاتباٌ: "أنتظروا غداً أغنية جديدة لـ عمرو دياب، "مقدرش عالنسيان".. انتاج Nay".

 

يذكر أن الهضبة عمرو دياب يستعد بدأ اختيار

عدد من الأغاني ليضمها لألبومه الجديد، والذي سيطرحه في صيف 2019، كما تعاقد الهضبه مع إحدى شركات الاتصالات لتحصل على حقوق ألبومه الجديد، وسيتم الإعلان عن ذلك في نهاية شهر
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رمضان المقبل، و لم يستقر بعد على اسم الألبوم الجديد، ولكنه قرر طرحه في فصل الصيف المقبل، و تحديداٌ مع الاحتفال بعيد الأضحى، كما سيتم طرحه في شكل أغاني منفردة كما فعل مع ألبومه الأخير "كل حياتي"، الذي طرح منه عدة أغاني في شكل أغاني منفردة، قبل طرحه بالكامل في الأسواق.

 

 

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