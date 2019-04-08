بالفيديو.. أبيوسف يطرح أحدث أغانيه

طرح النجم أبيوسف أحدث أغنيه بعنوان "تمام"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن مطرب الراب أبيوسف طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "مدينة"، كما حصدت علي نسبة مشاهدة عالية في أقل من أسبوع.

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