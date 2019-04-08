شاهد .. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

خطفت النجمة ناهد السباعي الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها، حيث طرحت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة.
يذكر أن الفنانة ناهد السباعي تشارك في بطولة فيلم "اللعبة الأمريكاني"، والتي تدور قصتهفي قالب من الكوميديا الرومانسية، يعاني شاب وفتاة من صعوبات عديدة مادية واجتماعية في سبيل محاولة إتمام زواجهما، وعلى نحو غير متوقع، تعرض صاحبة الشركة التي يعمل بها كلاهما عرضًا مغريًا
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