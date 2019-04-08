كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح عبد الله يكشف كواليس لقائه مع عزت العلايلي في قيد عائلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفنان صلاح عبد الله، صورًا مع الفنان عزت العلايلي أثناء تصويرهما مسلسل "قيد عائلي" الذى يعرض حاليًا على قناة "DMC"، وذلك خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق صلاح، على الصور قائلا: "فضل الخولي راح لأخوة كامل في معرضه ليه؟! .. من موقع التصوير الآن قيد عائلي".

"قيد عائلي" من بطولة كل من بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، هاله فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منه فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، ومحمد نجاتي ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.

وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.