شاهد.. زينب العسكري تعلق على الضجة المثارة حول خلعها للحجاب!

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 12:03 صباحاً - كشفت الفنانة البحرينية زينب العسكري، حقيقة ما تردد حول خلعها الحجاب، وذلك بعد ظهورها مؤخرًا خلال جلسة تصوير جديدة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، خاصة أن جزءًا كبيرًا من شعرها كان مكشوفًا.

وقالت ”العسكري“، في فيديو عبر صفحتها على تطبيق ”سناب شات“، إنها ”فوجئت بكم كبير من الرسائل والأسئلة التي وصلت لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تسألها عن حقيقة خلعها للحجاب“.

وأضافت الممثلة البحرينية، أن ”الضجة التي أثارتها آخر جلسة تصوير لها ليس لها سبب ولا داعٍ، لأن المقربين لها ومتابعيها يعرفون جيدًا أن هذا أسلوبها وطريقتها في ربط الحجاب منذ أن ارتدته“، وبالتالي جلسة التصوير لم تكن غريبة.

وأكدت أن ”الحجاب لا يمنعها أبدًا من أن تقدم أعمالًا فنية مفيدة وراقية لجمهورها“، لافتة إلى أن الضجة التي تمت إثارتها هدفها إعادتها للمجال الفني من جديد من قبل محبيها.

وشغلت الفنانة البحرينية الجمهور خلال اليومين الماضيين، بعدما انتشرت صور لها دون الحجاب، الأمر الذي اعتبره البعض مقدمة للعودة إلى الفن من جديد بعد غياب طويل.