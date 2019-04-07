مايا دياب تحبس الأنفاس بأحدث إطلالاتها.. شاهدوا صورها!

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية مايا دياب على الجمهور ومحبّيها بحلقة جديدة من برنامجها الشهير “هيك منغني” مليئة بالحماس والتشويق عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية.

وتألقت مايا في الحلقة الرابعة من البرنامج بإطلالة عصرية رائعة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا من اللون الأسود، فبدت بغاية الأنوثة والأناقة وحبست الأنفاس بجمالها.

وتستضيف مايا دياب في برنامج “هيك منغني” أبرز الفنانين على الساحة الغنائية اللبنانية والعربية وسط أجواء البرنامج التي تحمل جرعات زائدة من التحدّي في الغناء.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب كانت قد قدّمت 5 مواسم من برنامج “هيك منغني” في الفترة من 2011 إلى 2014، قبل أن يتوقّف البرنامج طوال السنوات الماضية، لتعود من جديد لتقديمه.