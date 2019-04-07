بالصور.. ختام ورش مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

اختتمت الورش المسرحية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي فعالياتها، الأحد، بقصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور مدربي الورش الفنان والمخرج الفلسطيني كامل الباشا، والكاتب العراقي علي الزيدي والموسيقار كريم عرفة.



ووجّه كريم عرفة الشكر للموسيقار السريلانكي مانيكام يوجيسفار، قائلاً: "عملنا ما يقرب من ١٨ ساعة لمدة ٥ أيام على بعض السلالم الموسيقية الهندية والمقامات الشرقية".





وطلب عرفة من الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان استكمال ما بدأه مع المجموعة على مدار العام لحين استقبال دفعة جديدة، خلال الدورة المقبلة.





من جانبه، قدّم علي الزيدي الشكر لرئيس المهرجان لمنحه الفرصة للتعرف على الشباب المبدعين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع الغرباوي لإصدار كتاب به مجموعة النصوص المؤلفة من قبل الورشة.





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وقال المخرج الفلسطيني كامل الباشا: "منذ ٣ سنوات تحاول إدارة المهرجان إشراكي في دوراته ولكني كنت أعتذر بسبب ارتباطي بجولات أجنبية، واليوم سعدت بتقديم هذه الورشة مع هؤلاء الشباب، حيث عملت معهم على تقنية صعبة للممثل تحتاج إلى وقت طويل".





وفي النهاية، تم توزيع شهادات المشاركة على الطلاب المشاركين في الورش المسرحية.





يذكر أن الدورة الـ4 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ترأستها شرفياً سيدة المسرح العربي النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحي.







