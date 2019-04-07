79 فيلما تتنافس في "الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جانب من المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مهرجان الإسماعيلية
ينطلق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في مصر هذا الأسبوع في دورته الـ21، بمشاركة أكثر من 100 فيلم من أنحاء العالم.
والمهرجان الذي ينظمه سنويا المركز القومي للسينما هو الأبرز بمجال الأفلام التسجيلية، التي لا تحظى عادة بفرصة العرض تجارياً في دور السينما، وتقام الدورة الجديدة في الفترة من 10 إلى 16 أبريل/نيسان.
وقال خالد عبدالجليل، رئيس المركز القومي للسينما في مؤتمر صحفي، الأحد: "تمت دعوة جميع صناع الأفلام المشاركة بالمهرجان هذا العام للحضور، اعتذر البعض لكن سيحضر تقريبا 95% منهم".
تتوزع الأفلام المشاركة على 4 مسابقات رئيسية، الأولى للأفلام التسجيلية الطويلة وتضم 12 فيلماً، والثانية للأفلام التسجيلية القصيرة وتضم 22 فيلماً، والثالثة للأفلام الروائية القصيرة وتضم 24 فيلماً، أما الأخيرة فمخصصة لأفلام التحريك وتضم 23 فيلماً، إضافة إلى مسابقة أفلام الطلبة، بمجموع 79 فيلما.
ويعرض المهرجان في الافتتاح فيلم "نحنا منّا أميرات" للمخرجتين عتاب عزام وبريدجت أوجر، ويدور الفيلم عن مجموعة من النساء اللاجئات في بيروت.
وإضافة إلى المسابقات التنافسية يشمل برنامج المهرجان بعض الأقسام الموازية، منها البرنامج البولندي الذي يضم 7 أفلام، والبرنامج الفرنسي الذي يضم 9 أفلام، والبرنامج الأفريقي الذي يضم 4 أفلام.
تقام عروض المهرجان في قصر ثقافة الإسماعيلية، وسينما دنيا، ومكتبة مصر، ونادي الشجرة، وجامعة قناة السويس.
وقال الناقد عصام زكريا رئيس المهرجان، في المؤتمر الصحفي، إن إدارة المهرجان قررت هذا العام تشكيل لجنتين للتحكيم بدلاً من واحدة، لتحفيف العبء الذي كان يلقى على عاتق المحكمين بسبب كثرة الأفلام وضيق الوقت.
ويرأس المخرج المصري يسري نصر الله لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، فيما ترأس الممثلة والمخرجة الفرنسية مارلين كانتو لجنة تحكيم مسابقتي الفيلم الروائي القصير وأفلام التحريك.
وتحمل دورة هذا العام اسم المخرجة المصرية الراحلة عطيات الأبنودي "1939-2018"، كما يكرم المهرجان المصور السينمائي المصري سعيد شيمي، والمخرج اللبناني برهان علوية، والمخرج الكونغولي موازيه نجانجورا.
ويحتفي المهرجان خلال أنشطته بـ3 من صناع السينما الراحلين، هم المخرج المصري أسامة فوزي، والمخرجة المصرية فريدة عرمان، والمخرجة اللبنانية جوسلين صعب.
وينظم المهرجان حلقة بحثية بالتعاون مع جمعية نقاد السينما المصريين عن "تاريخ النقد السينمائي المصري في مرحلة السبعينيات"، والتي تعد تكملة لحلقة تحت العنوان نفسه أقيمت في الدورة السابقة.
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