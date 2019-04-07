العرض الفلسطيني "وهنا أنا" يحصد الجائزة الكبرى لـ"شرم الشيخ المسرحي"

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن جوائز المسابقات المختلفة في دورته الـ4 التي اختُتمت فعالياتها، الأحد، بقصر ثقافة شرم الشيخ.





ومنحت لجنة تحكيم مسابقة المونودراما العرض الفلسطيني "وهنا أنا" الجائزة الكبرى باعتباره العرض الذي تجلت في ملامحه مجمل خصائص فن المونودراما.





وذهبت جائزة سميحة أيوب لأفضل عرض متكامل وحصل عليها العرض الكندي "آخر خمس عشرة ثانية"، وفاز بجائزة محمد صبحي لأفضل إخراج وجائزة أفضل سينوغرافيا المخرج الكويتي يوسف الحشاش عن عرض "وحش طوروس".

Advertisements





ونال جائزة محمد هنيدي لأفضل ممثل، البحريني عقيل علي أحمد عن دوره في عرض "اكس اوه"، بينما حصل على جائزة أمل الدباس لأفضل ممثلة المصرية رنا خطاب عن دورها في عرض "دراما الشحاتين"، فيما ذهبت جائزة أفضل أداء جماعي للعرض الإيطالي "وهم".





وفاز العرض السوري "اليوم الأخير" بجائزة لجنه التحكيم الخاصة، أما جائزة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة فذهبت بإجماع الآراء مناصفة بين عرضي "حلم" العراقي و"صدأ" الإماراتي.

حضر حفل التكريم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، والمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتورة إنجي البستاوي المدير التنفيذي للمهرجان، والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة سميحة أيوب، والفنان محيي إسماعيل، والفنان محمد ثروت، وعدد من ضيوف المهرجان.