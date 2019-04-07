زينب العسكري تكشفُ حقيقة خلعها للحجاب.. فهل تعود لعالم الفن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة والمنتجة البحرينية زينب العسكري على الأخبار التي تم تداولها عن خلعها للحجاب بعد خضوعها مؤخرًا لجلسة تصوير جديدة، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر فيها جزء كبير من شعرها.

وتعجّبت الممثلة البحرينية، في فيديو عبر صفحتها بتطبيق "سناب شات"، من الضجّة التي أثارتها آخر جلسة تصوير لها؛ لأن المقرّبين لها ومتابعيها يعرفون جيدًا أن هذا أسلوبها وطريقتها في ربط الحجاب منذ أن ارتدته، وبالتالي جلسة التصوير لم تكن غريبة.

وقالت "العسكري" إنها فوجئت بكمٍّ كبيرٍ من الرسائل والأسئلة التي وصلت لها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تسألها عن حقيقة خلعها للحجاب.

وأوضحت أن هذه الضجّة التي تمت إثارتها هدفها إعادتها للمجال الفني من جديد من قبل مُحبيها، مؤكدةً أن الحجاب لا يمنع أبدًا أن تُقدّم أعمالًا فنية مفيدة وراقية لجمهورها.

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ولفتت الفنانة البحرينية أنظار الجمهور خلال اليومين الماضيين، وذلك بعدما انتشرت صور لها دون الحجاب، فاعتبر البعض أنها قرّرت العودة للفن من جديد بعد غياب طويل.

وكانت زينب العسكري، أكّدت في مقابلة تلفزيونية يناير الماضي، أنّ السّبب الرئيسيّ، وراء غيابها عن السّاحة الفنية طوال الـ10 سنوات الماضية، هو زواجها وليس الحجاب، مؤكدةً، أنّها فضّلتْ أنْ تمنح حياتها الأسرية كلّ الاهتمام، والتركيز.