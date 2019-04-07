مهووسةٌ تُهدّد الفنان الهندي فارون داوان بقتل حبيبته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادةً ما يتلقّى المشاهير طلبات أخذ الصور برفقة المعجبين، ولكن هذا عكس ما حدث مع الممثل الهندي فارون داوان.

في تطور مفاجئ وصادم للأحداث، وصلت إحدى المعجبات المهووسات إلى منزل الممثل الشاب فارون داوان وهدّدته بقتل حبيبته مصممة الأزياء ناتاشا دلال.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، كانت مهووسة فارون تنتظر ساعات لمقابلته، بينما كان منشغلًا بحملاته الدعائية لأحدث أفلامه "Kalank"، المُقرّر إصداره 17 من الشهر الجاري.

أبلغ رجال الأمن المعجبة بأن فارون لن يتمكّن من لقائها اليوم، ففقدت السيطرة على أعصابها وأصبحت عدوانية وبدأت في الصياح، وظلّت تُردّد عبارة واحدة فقط، وهي "سأقتل ناتاشا".

Advertisements

لم تترك المعجبة المهووسة أيّ خيار لرجال الأمن سوى استدعاء الشرطة، وقال أحد أفراد الأمن: "كانت المعجبة تتجوّل حول منزل فارون لفترة طويلة، لقد اعتدنا على مثل هذه الأمور، ولكن عادةً ما يكون المعجبون لطفاء ولم يسبق لأحدهم أن تعدّى حدوده، كما أن فارون عادةً ما يُلبي طلبات معجبيه بأخذ سيلفي معه عندما يكون متوفرًا، لكنه مضغوط حاليًا ويقوم بالعديد من الأشياء".

إضافةً إلى ذلك، أوضح المصدر أن المعجبة كانت تنتظر بضع ساعات، وجاء فارون في وقت متأخر جدًا وأراد أن يستريح، ولكنها أصرّت على مقابلته، وعندما أبلغوها أنه من الصعب أن تُقابل النجم، جُن جنونها، حتى أنها في البداية هدّدت بأنها ستؤذي نفسها، ثم بدأت في تهديداتها المستمرّة بقتل حبيبته.

وأوضح المصدر أن الواقعة حدثت في مدينة سانتا كلوز في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس السبت، وأنه تم إبلاغ الشرطة بعدما استمرّ هجوم المعجبة التي لم يُكشف عن هويتها لمدة 45 دقيقة.

وحتى الآن، لم يُكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، ومن المُنتظر أن يُدلي فارون ببيان قريبًا.