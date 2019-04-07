ناعومي واتس تُوضِّح أسرار جَمالها لمُعجبيها عبر "إنستغرام"

لندن ـ ماريا طبراني
تعرف الممثلة الأسترالية ناعومي واتس ببشرتها الصافية وشكلها الذي يبدو أصغر من عمرها الحقيقي، وكشفت السبت عبر تطبيق "إنستغرام" عن أسرار جمالها لمعجبيها، إذ دعت النجمة البالغة من العمر 50 عاما متابعيها لسؤالها عن ما يريدون، وكانت من بين الأسئلة روتينها في العناية بالبشرة.
وأوصت نجمة فيلم "غاسبي" استخدام منتجات "أوندا بيوتي"، وهو خط إنتاج معروف بتنظيف البشرة وعدم استخدام أي سموم في المنتجات، وكتبت: "تفحصوا أوندا بيوتي لجميع المنتجات الطبيعية.. لديهم منتجات رائعة لما تحتاج إليه البشرة ويتعلق بالجمال." وأضافت: "شرب الماء والحساسية والتنظيف العميق والعلاجات.. يوجد أكثر من 70 علامة تجارية مختلفة يعتمد عليها، إلى جانب التثقيف باستخدام المنتجات المصنوعة في الأصل من النبات."
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وقالت النجمة الشقراء لمعجبيها إن العلامة التجارية مناسبة للسيدات فوق سن الأربعين، مضيفة أن تخطي سن الـ50 يجعل كل شيء عميقا، وذلك حين سألها أحد المعجبين عن حكمتها، وكانت أفضل نصيحة لمتابعيها هي شرب المياه، وتحدثت عن روتينها الرياضي، وقالت: "الرقص واليوغا وتمارين الأكروبات." ومع ذلك، كانت من بين الأسئلة المهمة لناعومي هو السلوك المفضّل الذي لاحقا ما يشعرها بالذنب لكن في نفس الوقت المتعة، وأعلنت قائلة: "المعكرونة والمعكرونة والمزيد من المعكرونة!".
يذكر أن لدى ناعومي طفلين، ساشا 11 عاما، وصامويل 10 أعوام، من علاقتها بالنجم راي دونوفان، والذي انفصلت عنه بعد علاقة دامت أكثر من 10 أعوام في عام 2016.
وتستعدّ ناعومي للتألق خلال دورها في المسلسل الشهير "غيم أوف ثرونز" الذي يعرض عبر شبكة قنوات "أتش بي أوه".
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