محمد عساف يحيي حفله الثاني في السعودية الشهر الجاري

يجدد النجم الفلسطيني محمد عساف لقاءه بالجمهور السعودي في حفل ضخم من المقرر إقامته في الخامس والعشرين من أبريل الجاري في واجهة جدة البحرية. وكان عساف قد شارك مسبقاً في فعاليات المهرجان السعودي العربي "عبيّة" في منتجع الفيصلية في العاصمة الرياض في إطار استقبال المملكة العربية السعودية للعديد من الفنانين العرب لإحياء حفلاتهم

و شارك عساف في حفل ناجح بالإمارات العربية المتحدة، بحضور كبير، حرص على تقديم الشكر والتقدير له، ولكل القائمين على الحفل؛ وذلك عقب نجاحه في حفله بالكويت يوم الثامن والعشرين من مارس الماضي.

كما يستعد عساف لتجديد التعاون مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر؛ لإطلاق أغنيته الجديدة في عيد الفطر المبارك، على أن تحمل عنوان "بصراحة"، وفيها يعيد غناء اللهجة العراقية، التي أبدع في غنائها بإتقان مذهل لتفاصيل اللكنة الصعبة بأغنيته ،“مكانك خالي" بحسب موقع "الجوهر".

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

Advertisements

- أغنية "مكانك خالي" تحقق 29 مليون مشاهدة على يوتيوب

- توقف أول حفل لمحمد عساف بالسعودية بعد نصف ساعة فقط