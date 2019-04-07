شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. أصالة تحيى حفلا فى السعودية فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة أصالة حفلاً غنائيًا فى السعودية يوم 12 من الشهر الحالى ويعد الثانى لها فى المملكة وتقدم من خلاله عددًا من المفاجآت لجمهورها وعدد من أغانيها القديمة والحديثة منها: "الحقيقة، خانات الذكريات، سؤال بسيط، بعدك عني، شاغل بالى، بناء على رغباتك، أنا بتخان، يا مجنون، هيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير".

وكان آخر حفلات أصالة الذى أقيم يوم 8 مارس الماضى بمدينة جدة بالرياض وحقق نجاحًا كبيرًا.

أصالة طرحت مؤخرًا أغنية "بنت أكابر" وهى من كلمات الشاعر أبو نعمة، ألحان محمود خيامى، وتوزيع على فتح الله وتقول كلماتها: "عمال يعادى ويتكابر ويسوق ف عنده ومش صابر وأنى من عيلة وبنت أكابر وفوسط ناسى يا ناس آية، بتسوى منه على ٍجنابى يظهر ما يعرفش جنابى ولا يعرف انى بميت عيلة كل البلاد هنا داعيانى بنت الأصول عين أعيانى وده صابنى همه وأعيانى وعيلت همه انا ميت عيلة".

وتظهر أصالة فى الكليب على الطريقة البدوية، وهى ترتدى فستانًا وإكسسوارات بدوية، وتم تصوير الكليب فى الصحراء، وتغنى الأغنية باللهجة الصعيدية.

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