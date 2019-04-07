شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق T-Sisters الأمريكى يقدم موسيقى "إندى فولك" للجمهور المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم فريق الموسيقى الشعبية الأمريكية "ذا تى سيسترز" T-Sisters موسيقى "الإندى فولك" فى عدة حفلات خلال الأيام القليلة الماضية أقيمت فى القاهرة بدعم السفارة الأمريكية وبرنامج American Music Abroad وهو أحد برامج التبادل الثقافى الذى ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية.

ويتكون الفريق من ثلاث أخوات هن إيريكا، وريتشيل وكلوى، وتعاون الأخوات الثلاثة مع مطربة الموسيقى الشعبية المصرية شيرين عبده، وقدمن عرضاً غنائياً نسائياً يوم 5 أبريل بمنطقة وسط البلد فى القاهرة.

وصرحت نائب رئيس البعثة الأمريكية بالقاهرة "دوروثى شيا" لـ"الخليج 365" بأن السفارة فخورة حقًا بأن تكون شريكًا مع مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة Downtown Contemporary Arts Festival (D-CAF) خاصة أن الأخوات أعضاء فرقة T Sisters اللاتى يقدمن موسيقاهن فى تناغم جميل، مضيفة: "نحن نؤمن حقًا أن الموسيقى هى لغة عالمية تساعدنا على بناء جسور تفاهم بين ثقافتنا".

وخلال مقابلة صحفية مع الفرقة، قال سام ويربرج الملحق الصحفى فى السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن فكرة برنامج American Music Abroad قائمة على اختيار مجموعات موسيقية جديدة من أمريكا وتقديمها للجمهور غير الأمريكي.

وأضاف ويربرج: "نحن نقوم بمثل هذه البرامج لتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدان، وتدير مؤسسة American Voices هذا البرنامج وتقوم باختيار الموسيقيين والفرق المشاركة وإعدادهم للجولات الخارجية".

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وعن اختيار الفرق الموسيقية المشاركة أوضح ويربرج أنه ليس مرتبطًا بالسياسة الخارجية، ولكن هناك بعض الأشياء التى وضعناها فى الاعتبار عندما نرسل الفرق، مثل الأمن والأمان الذى تتمتع بها مصر، فيمكننا إرسال الفرق إليها، ولكن فى سوريا مثلا لا يمكن حيث لا يوجد لنا بعثة هناك للتنسيق.

وبالحديث عن تعاون T-Sisters مع الفرق الموسيقية المحلية فى مصر، قالت "كلوى" إحدى عضوات الفرقة، إنهن وجدن موهبة كبيرة فى الفنانة المصرية شيرين عبده، مضيفة: "هى مغنية جميلة، وتغنى بالإنجليزية وبالعربية، وتعلمنا منها بعض الكلمات العربية خلال زيارتنا"، وأشارت إلى عناصر تشابه بين غناء الفرقة وأسلوب شيرين عبده، "أعتقد أن الجمهور سيقدر جهودنا لتعلم اللغة العربية خلال آدائنا على المسرح".

بينما قالت "راتشيل" إنها متحمسة لجلب نوع مختلف من الموسيقى إلى الجمهور المصرى، الذى يرتبط ذهنه بالموسيقى الأكثر شيوعًا وهى "البوب" الأمريكية، ولكن لا يعرفون الكثير عن الـ"إندى فولك".

وقالت "إريكا": لقد قمنا ببعض الدراسة والقراءة فى المدرسة عن منطقة الشرق الأوسط لكننا الآن نستطيع أن نعرف أوجه التشابه والاختلاف من خلال الموسيقى، لأنها جزء من كل ثقافة.

وتعد موسيقى الـ"إندى فولك" هى نمط موسيقى نشأ فى تسعينيات القرن العشرين بين موسيقى الإندى روك المتأثرين بالموسيقى الشعبية، وهى هجين من أنغام الجيتار وموسيقى الفولك.