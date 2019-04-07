شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رامى عياش يطرح أغنية "بعقلين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبنانى رامى عياش أحدث أغنياته الجديدة والتى تحمل اسم "بعقلين" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهى من ألحان بهاء حمزة، وكلمات ​معتصم حمزة.

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واعتمد رامى عياش فى الفترة الأخيرة على طرح بعض أغنيات ألبومه على طريقة الأغانى الفردية، بنزول أغنية واحدة كل فترة حتى يحقق نسب مشاهدة عالية.

وطرح رامى طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "قصة حب" من كلمات محمد رفاعى، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، إخراج فادى حداد، وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت وحققت نسب مشاهدة عالية.