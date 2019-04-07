شكرا لقرائتكم خبر عن "وفاة ومرض وطلاق".. شائعات 10 فنانين فى 3 أشهر تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظاهرة الشائعات تنتشر بشكل دائم خاصة فى الوسط الفنى ما بين وفاة ومرض وطلاق وزواج، وبحلول شهر أبريل التى تنتشر فيه "كذبة أبريل" وأردنا أن نسلط الضوء على أبرز الشائعات التى انتشرت بين الفنانين فى الربع الأول من عام 2019.

تعرض الفنان أشرف عبد الباقي، لشائعة وفاته فى منتصف شهر يناير، وهذه ليست المرة الأولى الذى يتعرض لمثل هذه الشائعات، وخرج بعدها مباشرة وعلق الأمر من خلال فيديو قائلا فيه: "كل شوية تطلع إشاعات.. ده مات.. ده فى العناية المركزة.. الحمد لله أنا راضى بكل اللى ربنا بيكتبهولنا.. بس لما بيبقى فى حاجة.. لكن اللى بيكتب الكلام قصده ايه غير أن هو بنى آدم ماعندهوش ضمير.. وبيقلق الناس.. لأن المشكلة مش فيا .. المشكلة فى أصحابى وعيلتى وأخواتى وولادى.. ولو حد عاوز يطمن.. أنا الحمد لله زي الفل.. وبقول للى بيطلع الكلام ده حسبى الله ونعم الوكيل".



اشرف عبد الباقى

تعرض الفنان أحمد خليل لشائعة وفاته أيضًا فى أوائل شهر فبراير الأمر الذى نفاه الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورد أيضا بعدها الفنان أحمد خليل خلال مكالمة هاتفية فى إحدى البرامج: "أنا اعتبرتها بروفة ناجحة لمعرفة محبة الناس ليا، وأشكر كل من اهتم بالسؤال عن حالتى الصحية، وربنا يسامح اللي أطلق عليا الإشاعة دي، هي طبعا حاجة مش حلوة وضايقت أسرتي".



احمد خليل

لم ينجُ الفنان محمود ياسين أيضًا من الشائعات بعد تعرضه لشائعة تدهور حالته الصحية واحتجازه فى مصحة، لتخرج ابنته رانيا وترد من خلال فيديو قائلة: "المسائل زادت عن حدها ووالدى جالس معنا فى البيت، بينى وبينه باب.. على طول مع بعض كلنا قعدين تحت رجليه، ونخدمه ونديله عنينا، فعيب أوى الكلام ده، ولن أسمح به مرة أخرى أى حد هيكتب إساءة عن أبى أو أمى هضطر أقاضيه فليس هناك داعى للحاجات دى.. شكرًا".



محمود ياسين

تعرضت الفنانة شويكار لشائعة فقدانها الحركة وتدهور حالتها الصحية فى بداية شهر مارس، الأمر الذى نفته تمامًا وقالت، "اللي بيتقال عن صحتي ده عيب أوي وانا زي الفل الحمد لله"، وطالبت كل المواقع والجرائد بأن تتحرى الصدق وأن تعود لها في أي أمر يخصها، وألا تنشر مثل هذه الشائعات لأنها مزعجة لها ولأسرتها.



شويكار

بسرعة البرق انتشر خبر يفيد بانفصال الفنان أحمد فلوكس وهنا شيحة فى بداية شهر مارس الماضى، إلا أن الفنانة بشرى قامت بمهمة صحفية وذهبت لمنزلهما وبثت من خلاله فيديو يثبت عدم صحة هذه الأخبار، وقالت الفنانة هنا شيحة خلاله: "إحنا بنحب الناس لأنهم سبب نجاحنا فى شغلنا، أما الجانب السخيف والتطفل والكلام الغلط والشائعات، يعنى ليه مش نخلينا فى الخير، وليه الصحافة مش بتتحقق من الخبر، لأن زى ما بيكلمونا فى الحاجات الصغيرة ياريت يكلمونا فى الحاجات المهمة وإحنا هنجاوبهم عادى".



احمد فلوكس وهنا شيحة

لم يسلم الفنان صلاح عبد الله من الشائعات فتعرض أيضًا لشائعة وفاته وذلك فى أول أسبوع من شهر مارس، ليخرج ويرد من خلال نشره صورة سيلفى مع الفنان عزت العلايلى داخل سيارة، وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تعودت على الشائعة دى باستمرار، وفوجئت وأنا فى التصوير بكم هائل من التليفونات، والحمد لله يبقى حب الناس هو أهم شىء بالنسبة لى".

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صلاح عبدالله

يتعرض الفنان القدير الزعيم عادل إمام دائما لشائعات بشكل مستمر، خاصة فى أول 10 أيام فى شهر مارس الماضى بعد تعرضه لشائعة إصابته بوعكة صحية أدى إلى توقف تصوير مسلسله الجديد، ليخرج نجله رامي إمام فى اليوم التالى وينشر فيديو من داخل كواليس التصوير لينفى بذلك صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى.



عادل امام

تعرضت الفنانة هيفاء وهبى لشائعة زواجها من مدير أعمالها محمد وزيرى، وذلك بعد ظهورهم فى صور خاصة فى احتفالها بعيد ميلادها فى بداية شهر مارس، ولكنها ظلت صامتة حتى نهاية الشهر لتخرج عن صمتها وترد من خلال تدوينة لها قالت فيها: "الزواج خبر سعيد، واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ حدث هكذا، ولكن و من الآن حتى يحصل ذلك أعلن أني لم أتزوج، وأطلب من مروجى هذا الخبر التوقف واحترام خصوصية الآخرين".



هيفا وهبى

خرجت شائعة قبل حلول شهر أبريل يفيد بانفصال الفنان أحمد الفيشاوى عن زوجته ندى الكامل، وأصبحا على صدارة التريند فى مصر، ولكن زوجته حسمت الجدل المثار حول الأخبار المتداولة عن انفصالهما، بعدما نشرت مجموعة من الصور التى تجمعها مع زوجها أحمد الفيشاوى.



احمد الفيشاوى وزوجته

وفى أول يوم فى شهر أبريل خرجت شائعة تفيد باعتزال المطربة شيرين عبد الوهاب الغناء، الأمر الذى نفاه زوجها الفنان حسام حبيب، قائلا: "كل ما قيل كذب وافتراء وليس له أى أساس من الصحة، ولن نسكت إزاء ما حصل من كلام ليس له أساس من الصحة وكلام فارغ، وبالتالى سنقوم برفع دعوى قضائية على من قام بنشر هذا الكلام خاصة أنهم كتبوا فى الخبر أن شيرين اتصلت بهم وهى من أخبرتهم بالأمر، وبالتالى لن نسكت".



شيرين عبد الوهاب