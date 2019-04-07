شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الفنون تحتفى بمئوية ثورة 1919 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم فعاليات ملتقى (أثر ثورة 1919 على الأدب و الفن) بقاعة ثروت عكاشة وذلك بحضور الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون والأستاذة الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية وباقة من رموز الثقافة والفن في مصر.

بدأت الفعاليات بالجلسة الأولى ومحورها (أثر ثورة 1919 على الأدب والفنون) أدار الجلسة أماني فؤاد وشارك فيها شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق والكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب وفى نهاية الجلسة قدم الأستاذ الدكتور أشرف زكى والأستاذة الدكتورة غادة جبارة شهادات تقدير للمشاركين بالندوة.

وأقيمت الجلسة الثانية ومحورها (الموسيقى وثورة 1919 على فنان الشعب سيد درويش) أدار الجلسة وليد شوشة وشارك فيها الموسيقار هاني شنودة وشريف محيى الدين وفى نهاية الجلسة قدم الأستاذ الدكتور أشرف زكى والأستاذة الدكتورة غادة جبارة شهادات تقدير للسادة المشاركين بالندوة.

جدير بالذكر أن الملتقى يقام في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمئوية ثورة 1919وتختتم بحفل فنى يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 بقاعة سيد درويش في تمام الساعة الرابعة عصرًا.