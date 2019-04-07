شكرا لقرائتكم خبر عن "6 باندات فى يومين".. تفاصيل مهرجان "روح الصحراء" فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جمهور المزيكا البديلة فى سيناء لحضور مهرجان يجمع 6 باندات على مدار يومين، بداية من السبت 27 أبريل الجاري.

ويضم مهرجان "روح الصحراء" توليفة موسيقة متنوعة المذاقات لخمسة من تجارب الأندرجراوند والموسيقى البديلة الشهيرة فى مصر، بمشاركة فرقة نور بروجكت والتى تحتفل بإطلاق ألبومها الموسيقي الأول، وفرقة سلالم التى تقدم مزيجًا من التفاؤل والبهجة فى أغنياتها، إضافة إلى الموزع الموسيقي إسلام شيبسي وثنائي المزيكا الإلكترونيك ديسكو مصر، وفرقة إيجيبشان بروجكت، وأخيرًا مشاركة فرقة وسط البلد، والتى احتفلت مؤخرًا بمشاركتها فى حفل الساوند كلاش أو المعركة الغنائية التى جمعتها مع الفرقة الأردنية جدل فى القاهرة.

وتقدم وسط البلد توليفة غنائية من أغنيات ألبومها الجديد "بنطلونى الجينز"، الذى بدأت به انطلاقتها الموسيقية الجديدة مع بدايات العام الجارى، مثل: "القاسية" و"عينيكى المسكرات" و"اختلافنا المؤتلف"، والذى أعادها إلى الساحة الجماهيرية بعد غياب قرابة 3 سنوات عن ألبومها الأخير "كراكيب".

وتعتبر ديسكو مصر من أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية فى وسط الإندى سين بمصر، وتضم الثنائى مصطفى الشريف وعمرو عماد، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، ومنها بعض التراكات "الأصلية"، ومن أبرز أعمالها "تانجو" للفنانة اللبنانية ياسمين حمدان، و"على ورق الفل دلعنى" للفنانة القديرة خضرة خضر، وتراك الرسوم المتحركة "بوكيمون".

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