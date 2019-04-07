شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منحها مجسما لـ ختم النبي.. سمية الخشاب لـ"الخليج 365": وسام على صدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت النجمة سمية الخشاب على منحها مجسم لختم النبي محمد صلي الله عليه وسلم كدرع تكريم من جمعية المنتجين والموزعين بالسعودية، حيث قالت سمية الخشاب لـ"الخليج 365" إن منحها الدرع بهذا الشكل، هو وسام علي صدرها وشرف كبير، مؤكدة أن الجمعية حرصت على أن يكون الدرع علي شكل ختم النبي محمد لأنهم يتباركون بشكل ختم النبي وإهدائه لها يحمل الكثير من المعاني النبيلة مثل الخير والسلام والأمان والبركة.

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وأشارت سمية الخشاب إلى أن الدرع تم صنعه بنفس شكل ختم النبي محمد صلي الله عليه وسلم لكن الدرع ليس درعا أثريا أو تاريخيا كما ردد البعض.

وكانت سمية الخشاب كرمت أمس السبت، تكريمين جديدين في السعودية هما تكريم جمعية مصريون في حب الخليج بالرياض بالمملكة العربية السعودية وتكريم جمعية المنتجين والموزعين السعوديين.

يذكر أن أخر أعمال النجمة سمية الخشاب كان كليب "بتستقوى" والذي استطاع أن يقترب من 3 ملايين مشاهدة، على يوتيوب وهو الكليب الذي طرحته سمية تزامنًا مع شهر المرأة، حيث تهدف من خلالها إلى وقف العنف ضد المرأة، الأغنية من آلحان سمية الخشاب.