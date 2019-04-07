شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعرف على جوائز مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

وحصلت علي جائزة سميحة أيوب لأفضل عرض متكامل مسرحية "آخر ١٥ ثانية" لدولة كندا، وجائزة الفنان القدير محمد صبحى لأفضل إخراج مسرحى ذهبت إلى المخرج يوسف الحشاش عن عرض "وحش طوروس" دولة الكويت وجائزة الكاتب وليد يوسف لأفضل نص مسرحى وقد حجبت الجائزة، وجائزة النجم محمد هنيدى لأفضل ممثل ذهبت إلى الفنان "عقيل على أحمد" عن عرض" إكس أوه" مملكة البحرين.

أما جائزة الفنانة الأردنية أمل الدباس لأفضل ممثلة وذهبت إلى الفنانة رنا خطاب، عن عرض "دراما الشحاذين" مصر وجائزة أفضل سينوغرافيا ذهبت إلى يوسف الحشاش عن عرض وحش طوروس دولة الكويت، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل أداء جماعى ذهبت إلى عرض" وهم إيطاليا"، وجائزة أفضل عرض فى مسابقة المونودراما وقد ذهبت إلى عرض" هنا أنا" دولة فلسطين.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى عرض "اليوم الأخير" دولة سوريا والفنانة مروة الأطرش أما جائزة مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة وقد ذهبت وبإجماع الآراء منتصفة بين عرض "حلم" من دولة العراق، وعرض "صدأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.