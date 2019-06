فاز مرتين بـ"السعفة الذهبية".. 7 معلومات عن فرانسيس فورد كوبولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل المخرج والمنتج الأمريكي العالمي، فرانسيس فورد كوبولا اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ80 هذا العام، حيث يعد كوبولا أحد المواهب الإخراجية ليس فقط في جيله ولكن في تاريخ السينما بشكل عام، ونجح في اثبات موهبته الإخراجية الاستثنائية خلال عدد من الأعمال السينمائية التي أصبحت من كلاسيكيات السينما ودخولها التاريخ من أوسع أبوابه.

ولد فرانسيس فورد كوبولا في 7 أبريل عام 1939، في ميشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية، وانحدرت عائلته من أصول إيطالية، لوالده الموسيقار الإيطالي، كارمن كوبولا، ووالدته الممثلة إيطاليا كوبولا، تخرج فرانسيس في جامعة هوفسترا وتخصص بمجال الدراما، عاني في طفولته من مرض شلل الأطفال مما جعله يمكث بالمنزل لفترات طويلة والتي زادت من شغفه بالسينما.

وإليكم 10 معلومات عن فرانسيس فورد كوبولا:

1- كان متحمساً لإخراج جزء رابع من سلسلة أفلامه "Godfather"، وبدأ بالفعل في كتابة السيناريو مع صديقه ماريو بوزو، والتي كانت ستتمحور حول بدايات شخصية "صوني" من أحداث السلسلة، إلا أن وفاة بوزو عام 1999، قرر كوبولا نسيان الفيلم لحزنه على صديقه.

2- تم اختياره من قبل موقع "Entertainment Weekly" كأحد أهم المخرجين في تاريخ السينما.

3- صرح المخرج والمنتج العالمي، جورج لوكاس، ان شخصية "هان سولو" بأحداث سلسلته "Star Wars" مأخوذة من الشخصية الحقيقية لفرانسيس فورد كوبولا.

4- ترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ49 عام 1996، ومرة أخري كرئيس لجنة تحكيم مهرجان مراكش في دورته الـ15 عام 2015.

5- النجم الأمريكي نيكولاس كيدج هو ابن أخيه، وابنته هي المخرجة، صوفيا كوبولا وكلاهما حاز على جائزة الأوسكار.

6- تم تكريمه بوضع بصمته على الحجر الأسمنتي بالمسرحي الصيني في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عام 2016.

7- فاز كوبولا وترشح للعديد من الجوائز العالمية، منها فوزه بجائزتي "سعفة ذهبية" بمهرجان كان السينمائي عن فيلميه "The Conversation" عام 1974، ومرة أخري عن فيلمه "Apocalypse Now" عام 1979، كما فاز بـ5 جوائز أوسكار كان بدايتها بفيلم "The Godfather" عام 1972 وفوزه بجائزة "أفضل سيناريو".